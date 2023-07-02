Україна

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи U-21, у якому зіграють Франція U-21 та Україна U-21.

Молодіжна збірна України зіграє проти Франції в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023 на Клуж-Арені в місті Клуж-Напока.

Сільвен Ріполь, після перемоги над Швейцарією (4:1), залучив до стартового складу

Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти Іспанії (2:2), використав із перших хвилин

Франція U-21: Шевальє — Калулу, Сімакан, Люкеба, Нкунку — Ле Фе, Какере, Тюрам — Шеркі — Баркола, Гуїрі.

Запасні: Мельє, Баїч, Ларусі, Баде, Калімуендо, Жандре, Шотар, Адлі, Діакіте, Ваї.



Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бражко, Бондаренко — Кащук, Судаков, Мудрик — Криськів.

Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В’юнник, Салюк, Сікан, Лях, Назаренко, Брагару, Очеретько.



Гра Франція U-21 — Україна U-21 почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.