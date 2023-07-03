Україна

Football.ua оцінює дії футболістів молодіжної збірної України у матчі чемпіонату Європи-2023 проти Франції.

Свідками справжньої футбольної казки вдалось стати українським уболівальникам напередодні. Без жодних перебільшень. Команда Ротаня відзначилась історичним досягненням, і при цьому наразі тільки вийшла до півфінального етапу змагань. Що на нас очікуватиме у майбутньому — наразі не скаже ніхто. Однак після такого матчу проти відвертих фаворитів усього міжнародного змагання хочеться просто ненадовго зупинити плин часу. Зупинили? Ні? Тоді повертаємось до роботи, бо й на тлі цієї приголомшливої сенсації було, за що як насипати на горіхи "синьо-жовтим", так і похвалити.

Football.ua оцінює гру футболістів молодіжної збірної України у матчі на стадіоні Клуж-Арена (за 10-бальною шкалою).

Україна U-21



Анатолій Трубін — 8,0. Це був той самий матч високого рівня, на який усі чекали в якості перевірки для нашого воротаря національної збірної. І Трубін із цим випробуванням цілком удало впорався. На його рахунку залишилось п’ять сейвів, хоча й порятунок у епізоді з ризикованим пасом Судакова назад у першому таймі також можна сміливо додавати до цього переліку.

Олексій Сич — 6,5. Фланги нашого захисту постійно перебували під тиском опонентів і зрештою гравці на цих позиціях виконали чималий обсяг роботи. Якщо в першому таймі Сич ще подекуди намагався долучатись до атакувальних дій, то в другому зосередився виключно на захисті власних воріт. Утім, навіть французька преса відзначала, що захисник Нкунку зіграв у поганий футбол, до чого також приклався гравець "синьо-жовтих".

Арсеній Батагов (6,0) — Максим Таловєров (6,5) — 6,5. Центр оборони молодіжної збірної України цього разу добряче повозили та порозтягували, і, безперечно, індивідуальні помилки гравців у цій зоні також мали місце. Ніхто не очікував, що той самий Батагов буде встигати за пересуваннями хоча б когось із атакувальної трійки суперників, тож і епізод із пропущеним голом виглядав цілком закономірним. І якщо Таловєров далі за ходом гри фактично не припускався разючих помилок, то у випадку з Арсенієм ми стали свідками значної кількості втрат м’яча.

Костянтин Вівчаренко — 6,5. Із лівим наших захисником ситуація склалась така сама, що й і з правим — матч під значним навантаженням та з чималою кількістю пересувань футбольним поле. Хіба що роботи саме на цей бік поля припадало трохи більше, адже Баркола та Шеркі більше тяжіли саме до цієї зони.

Артем Бондаренко — 8,0. Капітан нашої молодіжки цього вечора довершив свою майже бездоганну гру в центрі поля видовищним забитим м’ячем за комірець голкіперу, завдяки чому увійшов до переліку найбільш впливових виконавців у плані підсумкового результату. Бондаренко чимало дій здійснив як на побудову наших атак, так і сприяв більш надійній грі в захисті.

Володимир Бражко — 7,0. Аж ніяк не менше роботи припало й на другого нашого опорного півзахисника, хіба що безпосередньо в кадрі він з’являвся не настільки часто, як партнер за позицією. Бражко геть не соромився жорстко грати проти технічних опонентів, а про якість його дій під час відбирань говорить лише один фол за весь поєдинок.

Олексій Кащук — 6,5. Франція — не Хорватія, так само як і не були "картатими" іспанці та румуни до цього. Кащук, поки що, на надзвичайно високому рівні виблискував на цьому турнірі лише в одному матчі, але все одно ніхто не скаже, що гра проти "Les Bleus" йому взагалі не вдалась. Просто працювати впродовж майже години ігрового часу доводилось більше позаду.

Георгій Судаков — 9,0. Дубль у настільки відповідальній грі завжди може перекрити певні невдалі дії, які в підсумку все одно не призводили до зміну стану справ на табло. Судакову було важко в центрі поля, хоча це й було очікуваним моментом. А чого ніхто не очікував, так це швидкості, із якою вдалось поновити їхню взаємодію з Мудриком.

Михайло Мудрик — 9,0. Якщо в епічних кінострічках і бувають довгоочікувані камбеки ключових героїв, то наші сподівання на дебют Мудрика на цьому турнірі за рівнем інтриги все одно перевершив усі подібні події вигаданого світу. Михайло нарешті зумів зіграти, нехай ще не повний матч, і зробив таке підживлення рівня якості гри нашої команди, що залишалось тільки відходити від шокового стану після чергових проявів його швидкості чи майстерності у виконанні передач.

Дмитро Криськів — 6,0. Руслан Ротань ризикнув, зігравши з "фальшивою дев’яткою" та Криськівим у цій ролі, і за підсумком гри ми можемо тільки сказати, що в наступному матчі на цьому турнірі Дмитра ми не побачимо через зайву жовту картку. Вона ж у підсумку й стала приводом для його заміни за годину після початку гри.

Олександр Назаренко — 7,0. Півзахисник якось одразу зміг гармонійно долучитись до перебігу справ на футбольному полі та зрештою відзначився гольовою передачею на Бондаренка під третій забитий м’яч. А ще в Олександра на рахунку залишився красивий постріл, який не став видовищним голом тільки через утручання суперника.

Данило Сікан — 6,0. Нападнику надали можливість відіграти пів години основного часу, проте найбільш помітною його дією за цей час була гра з ризиком спричинення травми проти Сімакана.

Максим Брагару, Іван Желізко — заключні замінити тактичного плану під стомленого суперника були виконані в різні часові інтервали, проте суттєвого впливу на хід подій не мали. Брагару відіграв на десять хвилин більше партнера за командою, але м’яча торкався лише на два рази частіше. Однак обійшовся без помилок та навіть суперника на собі змусив сфолити.