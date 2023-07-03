Україна

Керманич "синьо-жовтих" дав свій коментар.

У рамках 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 збірна України обіграла Францію (3:1). Перемогу своєї команди прокоментував Руслан Ротань.

Про емоції після перемоги над Францією:

"Це моя робота. Моя улюблена робота. Я дійсно щасливий, але більше щасливий за футболістів, нашу країну. Варто сказати, заради кого ми тут виступаємо — це наші воїни. Ця перемога для них. А по-друге, досягнення треба робити по завершення кар'єри, лише тоді можна щось згадувати. Цей матч ж дійсно був дуже важливим, у нас небагато часу готуватися до півфіналу. Відновлення і дуже потужна команда попереду".

Мудрик: Ми були кращими, ніж французи

Про гру України проти Франції:

"Вважаю, що збірна Франції потужно розпочала матч, він пішов не по нашому сценарію. Ми з перших хвилин прагнули взяти під контроль м'яч, але дуже вміло вивчили нас французи, перекрили середину поля та великою кількістю накривали наших півзахисників. Початок матчу був не за нами, але мені сподобалася реакція на пропущений м'яч. Ми не розкисли, а за рахунок індивідуальної майстерності, командних дій, характеру змогли переламати цей матч та обіграли дуже потужну команду. Те, що на пресконференції сказав і зараз кажу: збірна Франції — одна з найсильніших команд на цьому турнірі. Мабуть, повторюся, кращими стають серед кращих.

Перший скальп ми зняли, але через дні нас чекає друга найкраща команда на цьому турнірі. Треба відновитися та добре підготуватися".

Про вихід у стартовому складі Дмитра Криськіва:

"Вихід Криськіва, а не Сікана? Це була наша стратегія, щоб Мудрик та Кащук витягувалися та йшли за спину. Дмитро витягував на себе центральних захисників. Наша стратегія, згоден, десь не спрацювала, нам передусім не вдалося взяти під контроль, ми великою кількістю опускали півзахисників назад. Не було структури, нас дійсно тиснули французи, які з перших хвилин почали пресингувати".

Україна зіграє проти Іспанії у півфіналі молодіжного Євро-2023

Що дозволило Україні здобути вольову перемогу над Францією:

"Індивідуальні дії гравців — це передусім їхня майстерність. Я радий, що матч, який на початку вийшов невдалий, що у ньому зіграла і індивідуальна майстерність, і характер. Команда, яка не розкисла після пропущеного голу, знайшла сили і переборола. Додайте туди індивідуальну майстерність гравців наших і є результат. У другому таймі перебудувалися, і цей тайм вже був за нашим сценарієм. Рахунок на табло, що стосується гри, вважаю закономірним".

Про вихід на Олімпіаду-2024:

"Чи буду тренувати збірну Олімпіаду? Мабуть, на це питання не відповім зараз. А те, що це дійсно досягнення для нашої країни, особливо у цей час, коли йде війна — скажімо так, для нашого народу це справжня родзинка, що наша команда матиме футбольну команду. Це буде вперше, гадаю, що це дуже-дуже гідно", — сказав Руслан Ротань у коментарі до Суспільного.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Франція U-21 — Україна U-21.