U-21

"Синьо-жовті" знову протистоятимуть іспанцям.

У рамках 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 збірна України обіграла Францію (3:1) та вийшла у півфінал турніру.

У 1/2 фіналу українці зіграють проти збірної Іспанії. Нагадаємо, що на груповому етапі Україна вже грала з цим суперником і поєдинок завершився внічию (2:2).

У другому півфінальному матчі Ізраїль зіграє з Англією. Півфінальні матчі відбудуться 5 липня.

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграє у футбольному турнірі на Олімпійських іграх.