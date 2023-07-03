Україна

Футбольний функціонер Шахтаря висловився про призначення Патріка ван Леувена на посаду головного тренера першої команди.

Напередодні донецький Шахтар оголосив про призначення на посаду головного тренера першої команди Патріка ван Леувена, який раніше очолював луганську Зорю.

Спортивний директор "гірників" Дарійо Срна поділився враженнями від тренерської зміни у команді та анонсував нові трансфери, що мають підсилити Шахтар у новому сезоні.

"Я б хотів іще раз сказати велике спасибі нашому попередньому тренерові Ігору Йовічевічу та його штабу за чудовий рік! Вони виконали дуже гарну роботу. Пам’ятаю, рік тому ми зустрічалися тут, розпочинаючи наш шлях, який завершився кілька днів тому. Таке футбольне життя і таке тренерське життя. Клуб ухвалив рішення запросити нового головного тренера – Патріка ван Леувена, який знайомий нам уже дуже давно.

Це людина, яка пройшла весь футбольний шлях, а сьогодні заслужено стала тренером Шахтаря. Представник нідерландської школи, однієї з найкращих у світі, він показав результат ще з Маккабі: пам’ятаю, ми тоді працювали з Луїшем Каштру, грали проти них, нам було дуже складно. Із Зорею він теж зробив дуже-дуже великий результат: набрали однакову кількість очок з Дніпром-1, і це також треба поважати. Тепер пробуємо зробити наступний крок, і впевнені, що цей крок має принести нам ще більше користі.

По-перше, ван Леувен — це людина без емоцій, холодна, програв чи виграв – завжди однакові емоції. І я ще раз кажу, що Патрік розпочав свій шлях, так би мовити, із самого нуля, а сьогодні він є тренером Шахтаря. І це багато про що говорить – про те, що він на це заслуговує. Зараз Патрік отримав свій шанс. Відсьогодні в нас новий головний тренер, новий тренерський штаб, тому рухаємося далі. Робитимемо все, аби підсилити команду і зробити ще один крок уперед у Лізі чемпіонів.

Чекаємо на наших збірників, які вчора нас знову потішили. Уболіваємо за них і сподіваємося, що вони гратимуть у фіналі. Учора я спілкувався із Судаковим, Трубіним, Мішею Мудриком, Русланом Ротанем, сказав, що ми тільки на фінали приїжджаємо. Тому чекаємо на наших збірників, щоб зібралася вся команда, бо сьогодні бракує 10–12 гравців. Плюс буде підсилення.



Патрік не лише наших футболістів знає – він знає увесь український футбол, рівень нашої Прем’єр-ліги, знає український менталітет. Тому на сьогодні це найбільш логічний та правильний вибір. Ми запросили на ці збори багато молодих футболістів, які проявили себе й показали, що заслуговують спробувати сили в першій команді. У всіх є шанс, конкуренція дуже велика і зростатиме щодня. Хто заслужить це місце, той залишиться та носитиме футболку Шахтаря", — цитує слова Срни офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, раніше про призначення Патріка ван Леувена на посаду головного тренера Шахтаря також висловився генеральний директор клубу Сергій Палкін.