Україна

Український голкіпер завершив виступи за "гірників", проте може увійти у тренерський штаб.

Напередодні стало відомо про те, що 39-річний голкіпер Андрій Пятов завершив свої виступи за донецький Шахтар та може увійти до тренерського штабу Патріка ван Леувена.

Спортивний директор "гірників" Дарійо Срна відповів на питання щодо майбутнього досвідченого українського воротаря.

"Усе залежить від Андрія. Ми з ним друзі, але повинні бути чесними й говорити відверто, бо всі є професіоналами. Шлях, який він зараз проходить, я пройшов сам.

А Шахтар для своїх легенд ніколи не зачиняє двері. І для Андрія Пятова двері клубу завжди відчинені. Він кілька днів зараз подумає і ухвалить рішення. Але ми будемо щасливі, якщо Андрій залишиться в структурі Шахтаря", — цитує слова Дарійо Срни офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, раніше Дарійо Срна прокоментував тренерські зміни у першій команді Шахтаря, а також анонсував нові трансфери.