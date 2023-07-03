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Також на голкіпера очікує прощальний поєдинок у Лондоні.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оголосив, що Пятов завершив виступи за Шахтар, проте йому планують влаштувати прощальний матч.

"Андрій Пятов на цей момент завершив свої виступи як футболіст нашого клубу. Він пройшов дуже великий і яскравий шлях – 16 років, 482 матчі, дуже багато титулів та перемог. Тому ми повинні бути вдячними йому за це. Ви знаєте, що ми гратимемо 6 серпня благодійний поєдинок з Тоттенгемом і запропонували Пятову зіграти прощальний матч, аби віддячити за все, що Андрій зробив для Шахтаря. Упевнений на 100%, що буде повний стадіон, що прийдуть українські вболівальники.

Як ви знаєте, був ковід, коли ми грали за порожніх трибун, потім війна, через що вболівальники, на жаль, сьогодні не мають можливості ходити на арени в Україні. Тому це гарна нагода провести Андрія Пятова на заповненому стадіоні. Сподіваюся, він прийме запрошення, зіграє в цьому матчі, і ми дуже гарно попрощаємося з легендою нашого клубу. При цьому ми прощаємося з Андрієм лише як із футболістом, але хотіли би бачити його в тренерському штабі Патріка ван Леувена як наставника воротарів. Пропонуємо Пятову залишитися в клубі, адже для нас є дуже важливими його знання, його харизма. Ми маємо багато молодих футболістів, і досвід Андрія дуже потрібний. Тому ми впевнені, що він допоможе", — наводить слова Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, раніше генеральний директор Сергій Палкін Шахтаря прокоментував призначення нового головного тренера.