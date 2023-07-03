Новачок УПЛ підписав нападника.
Ростислав Тарануха, фото Оболонь
03 липня 2023, 22:28
Оболонь працює над підсиленням складу перед початком сезону в елітному дивізіоні чемпіонату України.
Як повідомляє офіційний сайт пивоварів, новачком команди став колишній нападник Карпат Ростислав Тарануха.
Футболіст перебрався в Оболонь на правах вільного агента. В минулому сезоні він відіграв 19 матчів в Першій лізі, забивши шість голів та віддавши три асисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Оболонь запланувала сім спарингів перед стартом в УПЛ.