Україна

Новачок УПЛ підписав нападника.

Оболонь працює над підсиленням складу перед початком сезону в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Як повідомляє офіційний сайт пивоварів, новачком команди став колишній нападник Карпат Ростислав Тарануха.

Футболіст перебрався в Оболонь на правах вільного агента. В минулому сезоні він відіграв 19 матчів в Першій лізі, забивши шість голів та віддавши три асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Оболонь запланувала сім спарингів перед стартом в УПЛ.