"Пивовари" оприлюднили календар матчів.
Фото - сайт Оболоні
30 червня 2023, 17:56
Оболонь на своєму офіційному сайті оприлюднила календар матчів у рамках підготовки до старту сезону в УПЛ.
Підопічні Валерія Іващенка проведуть два тренувальні збори, перші з яких команда розпочала вже у понеділок, 26 червня на учбово-тренувальній базі в Бучі.
Там вже встигли 28 червня зіграти першу контрольну гру проти ФК Вікторія – перемога 2:0.
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Попереду у команди заплановано ще сім контрольних поєдинків.
1 липня, 11:00, ФК Оболонь – ФК Діназ Вишгород
4 липня, ФК Оболонь – ФК Колос Ковалівка
7 липня, ФК Оболонь – ФК Чернігів
12 липня, ФК Оболонь – ФК Лівий Берег Київ
16 липня, ФК Оболонь – ФК Колос Ковалівка
19 липня, ФК Оболонь – ФК Нива Бузова
22 липня, ФК Оболонь – ФК Чайка с. Петропавлівська Борщагівка
Нагадаємо, базова дата старту чемпіонату – 29-те липня.