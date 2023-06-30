Україна

"Пивовари" оприлюднили календар матчів.

Оболонь на своєму офіційному сайті оприлюднила календар матчів у рамках підготовки до старту сезону в УПЛ.

Підопічні Валерія Іващенка проведуть два тренувальні збори, перші з яких команда розпочала вже у понеділок, 26 червня на учбово-тренувальній базі в Бучі.

Там вже встигли 28 червня зіграти першу контрольну гру проти ФК Вікторія – перемога 2:0.

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Попереду у команди заплановано ще сім контрольних поєдинків.

1 липня, 11:00, ФК Оболонь – ФК Діназ Вишгород

4 липня, ФК Оболонь – ФК Колос Ковалівка

7 липня, ФК Оболонь – ФК Чернігів

12 липня, ФК Оболонь – ФК Лівий Берег Київ

16 липня, ФК Оболонь – ФК Колос Ковалівка

19 липня, ФК Оболонь – ФК Нива Бузова

22 липня, ФК Оболонь – ФК Чайка с. Петропавлівська Борщагівка

Нагадаємо, базова дата старту чемпіонату – 29-те липня.