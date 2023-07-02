Україна

У всіх трьох гравців закінчилися контракти.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про відхід трьох футболістів.

Столичну команду, яка вийшла до української Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону, залишили захисник Артем Терехов, півзахисник Максим Покотилюк та нападник Олександр Батальський.

У всіх трьох гравців закінчилися контракти і сторони вирішили їх не продовжувати.

Минулого сезону Терехов провів 19 матчів, у яких забив один гол. На рахунку Покотилюка дев'ять зустрічей та один забитий м'яч. Батальський відіграв 16 поєдинків, забив шість голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Оболонь запланувала сім спарингів перед стартом нового сезону в УПЛ.