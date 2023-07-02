Україна

Столичну команду залишили Олексій Савченко, Олег Бородай та Дмитро Олійник.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про відхід ще трьох футболістів, у яких закінчилися контракти.

Столичну команду залишили захисник Олег Бородай, а також півзахисники Олексій Савченко та Дмитро Олійник.

Минулого сезону Бородай провів шість поєдинків (468 хвилин на полі). На рахунку Савченка три зустрічі, в яких він відіграв лише 20 хвилин. Олійник провів вісім матчів, відігравши 206 хвилин.

Раніше Оболонь попрощалася з Батальським, Покотилюком та Тереховим.