Україна

Сербський спеціаліст очолив третю команду УПЛ.

Зоря після втрати Патріка Ван Леувена, який очолив Шахтар, знаходилась в пошуках нового головного тренера.

Як повідомляє офіційний Instagram-акаунт клуба, новим головним тренером команди став сербський фахівець Ненад Лалатович.

Більшість часу в якості футболіста грав в Сербії, але був період, коли захисник приїжджав в Україну, де був гравцем Шахтаря та Шахтаря-2 з 2003-го по 2005-й роки.



В 2007-му році Ненад закінчив професійну кар’єру та став тренером. Серед клубів, де він працював: Црвена Звезда, Борац, Войводіна, Чукарічікі, Раднічкі, Младость та молодіжні збірні команди Сербії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоря проведе п'ять спарингів на зборах.