Сербський спеціаліст очолив третю команду УПЛ.
Ненад Лалатович, фото getty images
04 липня 2023, 12:49
Зоря після втрати Патріка Ван Леувена, який очолив Шахтар, знаходилась в пошуках нового головного тренера.
Як повідомляє офіційний Instagram-акаунт клуба, новим головним тренером команди став сербський фахівець Ненад Лалатович.
Більшість часу в якості футболіста грав в Сербії, але був період, коли захисник приїжджав в Україну, де був гравцем Шахтаря та Шахтаря-2 з 2003-го по 2005-й роки.
В 2007-му році Ненад закінчив професійну кар’єру та став тренером. Серед клубів, де він працював: Црвена Звезда, Борац, Войводіна, Чукарічікі, Раднічкі, Младость та молодіжні збірні команди Сербії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоря проведе п'ять спарингів на зборах.