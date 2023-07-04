Україна

Динамівці отримали нові ігрові номери

Футболісти Динамо, які повернулися з оренди – Сергій Булеца, Володимир Бражко та Крістіан Біловар, а також Андрій Ярмоленко, з яким кияни підписали дворічний контракт, визначилися з ігровими номерами, під якими вони виступатимуть найближчим часом.

Сергій Булеца обрав номер 16, Володимир Бражко – 6, Крістіан Біловар – 40. Андрій Ярмоленко тимчасово виступатиме під номером 21, а остаточно він визначитися із цифрою на спині ближче до подання заявкового списку на сезон.

У складі основної команди Динамо Ярмоленко дебютував 11 травня 2008 року, в матчі проти полтавської Ворскли. До того моменту виступав за дублюючий склад та Динамо-2.

За цей період в Динамо Ярмоленко взяв участь у 341-му матчі в різних турнірах (228 – УПЛ, 44 – Ліга Європи, 36 – Ліга чемпіонів, 27 – Кубок України, 6 – Суперкубок України), забивши в них 137 голів (99 – в УПЛ, 12 – у ЛЄ, 7 – у ЛЧ, 19 – у КУ).