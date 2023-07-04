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Стівен хоче посилити свою команду відомими виконавцями.

Аль-Іттіфак після призначення Стівена Джеррарда на пост головного тренера зайнявся роботою над підсиленням складу.

Як повідомляє Daily Mail, британський спеціаліст хоче запросити до своєї команди Джордана Гендерсона з Ліверпуля та П'єр-Емеріка Обамеянга, останнім клубом якого був Челсі.

Відзначимо, у минулому сезоні Аль-Іттіфак посів лише сьоме місце, відставши від чемпіона на 35 очок.

Раніше повідомлялось, що Аль-Іттіфак хоче підписати Коутіньо та Лінгарда.