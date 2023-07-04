Німеччина

Голкіпер може перебратись в Бундеслігу.

Баварія розглядає різноманітні варіанти посилення складу найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, мюнхенський клуб зацікавився голкіпером Валенсії Гіоргі Мамардашвілі.

Зазначимо, що минулого сезону Мамардашвілі провів 39 матчів за Валенсію у всіх турнірах, пропустивши 49 голів.

Портал Transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро. Контракт грузина з Валенсією розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мамардашвілі привернув увагу низки клубів Європи.