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Санті Денія — про майбутній півфінальний матч молодіжного ЄВРО-2023 проти України U-21.

У рамках півфіналу молодіжного ЄВРО-2023 на збірну України U-21 очікує очне протистояння з однолітками з Іспанії, з якими команда Руслана Ротаня вже зустрічалася на груповій стадії ротаційними складами, а матч тоді завершився унічию 2:2.

Головний тренер молодіжної збірної Іспанії Санті Денія поділився очікуваннями від майбутнього півфінального матчу з українцями.

"На цьому етапі вміння Мудрика вже ні для кого не є відкриттям. Він чудовий футболіст, і вся команда України проводить чудовий турнір. Треба цінувати роботу їхнього тренера. Треба працювати працювати в усіх аспектах – атака, захист, перехід, стандарти. Ми повинні показати майже ідеальний матч, щоб потрапити у фінал. Нам знадобиться допомога через Мудрика, тому маємо захищатися як одна команда.

Я радий, оскільки всі 23 гравці доступні, що дуже важливо. У нас немає відсторонень або медичних проблем, і як тренер я можу робити вибір серед усіх 23 гравців. Рівень цієї національної збірної дуже хороший. З будь-якою стартовою 11, з якою ми вийдемо на поле, у нас буде багато роботи, але водночас у нас буде багато таланту, і ми матимемо шанс дійти до фіналу", — цитує слова Санті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться у середу, 5 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.