Україна

Команда налаштована вийти у фінал чемпіонату Європи.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні півфінального поєдинку Євро-2023 (U-21) проти команди Іспанії.

Про кадрові проблеми в команді

"Гру пропускає Криськів через перебір жовтих карток. Ту саму проблему з рукою має В’юнник — завтра зробимо перевірку, можливо, він вийде на поле".

Про підготовку до матчу

"Перш за все йдеться про відновлення. На жаль, лише два дні пройшло між матчами. Це також дуже важливо, адже вчора був переліт, були переїзди в інше місто, трохи інший клімат. У Клуж-Напоці було дещо холодніше, ніж у Бухаресті. А з мотивацією проблем немає. Хлопці вмотивовані, ідуть крок за кроком, наступний — найважчий. Ми розуміємо силу збірної Іспанії, це дуже потужна команда. Ми зустрічалися в групі, але попереду інша гра. Іспанія на юнацькому рівні обігравала всіх, повигравала всі турніри. Ми це добре знаємо й пам’ятаємо, усвідомлюємо силу цього суперника".

Про дискваліфікацію Ваната

"Ми з ним розмовляли після матчу, він розуміє всю суть проблеми. Цей момент дав йому можливість добре подумати, адже він практично завтра тільки починає турнір. Для Владислава це важливий урок. Ми повинні його підтримати, він отримає свій шанс".

Про гру з Францією

"Франція — команда, яка дуже гарно пресингує, потужно повертає м’яч. Початок матчу був за французами, вони перекрили середину, нам було тяжко через неї виходити. У такій щільності дуже важливо грати в простір. Я дуже задоволений тим, що ми перелаштувалися після гола, почали грати у простір, і це в нас виходило".

Про висновки після матчу з Іспанією в групі (2:2)

"Так, ми провели аналіз на основі першого матчу з Іспанією. Це структурна команда, яка завжди грає першим номером. Усі збірні її вивчають, знають, але, попри це, в іспанців практично всі механізми працюють, від чого страждають усі суперники. Ми з хлопцями і перед першою грою, і зараз робили теоретичне заняття, врахували ці моменти. На полі все вирішує індивідуальна майстерність, а також настрій, характер. Усе потім поєднується в єдиний результат. Я думаю, що Іспанія нас добре вивчила, як і ми вивчили її. Завтра буде гра, яка дасть одній із команд шанс пройти далі. Тому буде зовсім інший поєдинок, на футбольному полі буде все. Я впевнений, обидві команди викладатимуться на сто відсотків, аби здійснити омріяний крок".

Нагадаємо, матч Іспанія – Україна відбудеться у середу, 5 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.