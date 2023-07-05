Україна

Слова прощання Дениса Бойка.

Вже колишній голкіпер Динамо Денис Бойко попрощався з київським клубом. Нагадаємо, сторони припинили співпрацю після закінчення контракту голкіпера.

"Прийшов час сказати до побачення рідному клубу! Але тільки до побачення…

Я народився в Києві, мій тато грав за Динамо Київ, я виховувався на традиціях і любові до цього без перебільшення великого клубу, тому в моєму серці назавжди, великими літерами буде викарбовано ім'я Динамо Київ!

Я хотів би щиро подякувати всім партнерам по команді й тренерам, з якими я працював протягом цього періоду! А також всьому персоналу клубу, який кожен день допомагав мені на базі й за її межами!

Також я безмежно вдячний президенту клубу за те, що він робив для мене протягом всієї кар'єри в Динамо!

Окрема подяка нашим уболівальникам, які підтримували нас як за часів перемог, так і у важкі часи поразок! Ви наша сила!

Але найголовніші слова подяки й низький уклін нашим Захисникам, які захищають нашу країну від ср@них орків! Завдяки вам зараз ми можемо займатися улюбленою справою!

Слава Україні!

P.S. Я завжди уболівальник київського Динамо", — написав Бойко в Інстаграмі.

За час виступів у складі київського клубу Бойко зіграв 108 матчів у всіх турнірах у період 2005-2014 рр. та з 2018 року, одного разу став чемпіоном України, двічі володарем Кубка та тричі – Суперкубка країни.