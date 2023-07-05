Італія

Форвард хоче залишитись в нинішньому клубі.

Нападник Наполі Віктор Осімген близький до продовження контракту зі своїм нинішнім клубом, повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, керівництво неаполітанців зустрілося з агентом 24-річного футболіста Роберто Календою. Сторони домовилися про збільшення зарплати гравця та суму відступних. Нинішній контракт нігерійця розрахований до червня 2025 року.

Нагадаємо, Віктор став найкращим бомбардиром Серії А в сезоні-2022-23, забивши 26 голів у 32 матчах і надавши життєво важливу допомогу в першому скудетто Наполі за 33 роки.