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Український захисник — про майбутній півфінальний матч молодіжного ЄВРО-2023 проти України U-21.

Захисник молодіжної збірної України Максим Таловєров поділився своїми думками напередодні півфінального матчу чемпіонату Європи 2023 року з Іспанією.

"Нічим не хочемо нікого дивувати. У нас командний стиль гри, і про це знає кожний. Хоча Іспанія у чвертьфіналі зіграла 120 хвилин, а ми — 90, я вважаю, що ми в однакових умовах.

Це вирішальна гра, дуже важливий матч. Віримо в Бога й сподіваємося виграти. Дуже важкий суперник, але ми віримо в себе й хочемо здобути перемогу для всієї України", — сказав Максим Таловєров.

Нагадаємо, матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться у середу, 5 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.