Україна

Легендарний ексгравець "гірників" тренуватиме молодь.

Юнацька команда Шахатря (U-19) отримала нового наставника і тренерський штаб.

Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", Олексій Бєлік призначений головним тренером Шахтаря U-19. 42-річний спеціаліст готуватиме "гірників" до матчів юнацького чемпіонату України та Юнацької ліги УЄФА в сезоні-2023/24.



До тренерського штабу "помаранчево-чорних" увійшли асистенти головного тренера Олександр Алімов, Дмитро Єфимов, Максим Малишев, тренер воротарів Роман Гаврилов, тренер із фізпідготовки Ярослав Гацков.

Раніше Шахтар представив тренерський штаб ван Леувена.