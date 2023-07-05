Легендарний ексгравець "гірників" тренуватиме молодь.
Олексій Бєлік з тренерським штабом, фото - ФК Шахтар
05 липня 2023, 12:50
Юнацька команда Шахатря (U-19) отримала нового наставника і тренерський штаб.
Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", Олексій Бєлік призначений головним тренером Шахтаря U-19. 42-річний спеціаліст готуватиме "гірників" до матчів юнацького чемпіонату України та Юнацької ліги УЄФА в сезоні-2023/24.
До тренерського штабу "помаранчево-чорних" увійшли асистенти головного тренера Олександр Алімов, Дмитро Єфимов, Максим Малишев, тренер воротарів Роман Гаврилов, тренер із фізпідготовки Ярослав Гацков.
Раніше Шахтар представив тренерський штаб ван Леувена.