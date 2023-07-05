Україна

Сьогодні у Львові відбулося судове засідання у справі генсека УАФ.

Генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького було заарештовано і доставлено до суду. Про це повідомляє FootballHub.

За інформацією джерела, функціонер був доставлений в автозаку та в кайданах.

3 липня Запісоцький був відсутній на засіданні Шевченківського районного суду міста Львова, на якому йому збиралися змінити запобіжний захід, через начебто проходження медогляду у територіальному центрі комплектування.

Після цього УАФ на своїй сторінці у Facebook опублікувала коментар адвокатів Запісоцького, які заявили, що функціонера було відпущено.

"Незаконне затримання генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького припинено. Таке рішення прийняв суд за ініціативою адвокатів Української асоціації футболу.

Нагадаємо, що вчора було незаконно затримано генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Хоча як підтверджує сьогоднішнє рішення суду, жодних підстав для затримання Юрія Запісоцького не було.

Це ще раз підтверджує, що такі дії представників силових відомств мають всі ознаки кампанії незаконного тиску на УАФ та переслідування її представників, що тривають з осені минулого року", — йдеться у заяві адвокатів.

Сьогодні, 5 липня, у Львові пройшло судове засідання у справі. На нього Юрій приїхав у машині поліції.