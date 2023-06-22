Львівський апеляційний суд переніс розгляд справи президента УАФ Андрія Павелка на 30 червня. Про це повідомляє Football Hub.

За інформацією джерела, засідання було перенесене через різні апеляції з боку захисту функціонера — суддям потрібно більше часу, щоб ознайомитись із документами.

Таким чином, Павелко перебуватиме у СІЗО як мінімум до 30 червня.

Раніше суд Львова відправив Павелка до СІЗО на 60 діб. При цьому застава у розмірі 9,88 мільйона гривень була перерахована на користь держави.

Раніше повідомлялося, що Юрій Запісоцький не прийшов на суд у Львові.