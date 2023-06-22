Україна

Голова УАФ перебуватиме у СІЗО як мінімум до кінця місяця.

Львівський апеляційний суд переніс розгляд справи президента УАФ Андрія Павелка на 30 червня. Про це повідомляє Football Hub.

За інформацією джерела, засідання було перенесене через різні апеляції з боку захисту функціонера — суддям потрібно більше часу, щоб ознайомитись із документами.

Таким чином, Павелко перебуватиме у СІЗО як мінімум до 30 червня.

Раніше суд Львова відправив Павелка до СІЗО на 60 діб. При цьому застава у розмірі 9,88 мільйона гривень була перерахована на користь держави.

Раніше повідомлялося, що Юрій Запісоцький не прийшов на суд у Львові.