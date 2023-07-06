Україна

Винні отримали покарання.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс покарання учасникам бійки наприкінці матчу 29 туру УПЛ між Шахтарем та Дніпром-1.

Дискваліфікації отримали чотири гравці Шахтаря та чотири гравці Дніпра-1. Також обидва клуба виплатять штраф.

"— дослідивши матеріали справи щодо неналежної поведінки футболістів «Шахтаря» (Донецьк) під час матчу 29-го туру УПЛ проти «Дніпра-1» (Дніпро), який відбувся 28 травня 2023 року, відсторонив: Єгора Назарину від участі у змаганнях на 3 (три) матчі; Ярослава Ракіцького від участі у змаганнях на 4 (чотири) матчі; Віктора Корнієнка від участі у змаганнях на 4 (чотири) матчі; Анатолія Трубіна від участі у змаганнях на 4 (чотири) матчі, з яких на 2 (два) матчі умовно, а також зобов’язав ФК «Шахтар» (Донецьк) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень;

— дослідивши матеріали справи щодо неналежної поведінки футболістів «Дніпра-1» (Дніпро) під час матчу 29-го туру УПЛ проти «Шахтаря» (Донецьк), який відбувся 28 травня 2023 року, відсторонив: Рональда Альберта Матарріту Улате від участі у змаганнях на 4 (чотири) матчі; Мартінса Пеглоу Жоау Габріеля від участі у змаганнях на 4 (чотири) матчі; Віталія Федоріва від участі у змаганнях на 4 (чотири) матчі; Олексія Гуцуляка від участі у змаганнях на 4 (чотири) матчі, а також зобов’язав СК «Дніпро-1» (Дніпро) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень", — йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що СК Дніпро-1 попросив вибачення за бійку в матчі з Шахтарем.