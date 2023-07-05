Україна

Команда Олександра Кучера забила чотири м'ячі у ворота закарпатського клубу, не пропустивши жодного.

Дніпро-1 у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах впевнено обіграв Минай.

Матч закінчився із рахунком 4:0. Перемогу команді Олександра Кучера принесли забиті м'ячі у виконанні Гуцуляка, Когута, Довбика та Горіна, який приєднався до клубу напередодні.

Для дніпрян це був третій спаринг на зборах – до цього Дніпро-1 обіграв Севлюш (5:0) та Хуст (4:1).

СК Дніпро-1 – Минай 4:0

Голи: Гуцуляк, 29, Когут, 60, Довбик, 66, Горін, 71.

СК Дніпро-1: Мисак (Кінарейкін, 23), Каплієнко (Горбунов, 46), Сарапій, Адамюк (Сваток, 61), Пасіч (Мірошніченко, 61), Бабенко (Хан, 61) Танчик (Горін, 61), Рубчинський (Жданов, 61), Когут, Гаджиєв (Пуріта, 61), Гуцуляк (Довбик, 61).

Минай: Кемків (Бандура, 46), Чуй (Колесник, 46), Кравчук, Дмитрук (гравець на перегляді, 46), Булеза, Голуб (Гєчев, 46), Твердохліб, Демиденко (Лєднєв, 46), гравець на перегляді (Петько,35), гравець на перегляді (гравець на перегляді, 46).