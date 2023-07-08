Україна

Футболісти полтавського клубу виступатимуть у білих кольорах.

Ворскла на своєму офіційному сайті презентувала нову форму на сезон-2023/24.

Новинка від компанії Nike виконана в білому кольорі із вставками зеленого кольору по центру та рукавах. Також на верхній частині форми виконані візерунки у чорному кольорі.

Полтавська команда не вказує чи домашній це комплект форми, чи виїзний.

Зазначимо, що новинка дуже схожа за стилем із формою збірної Нігерії, яка була представлена раніше.

Раніше стало відомо, що Василь Кравець залишив Ворсклу, а клуб посилив воротар Даніїл Єрмолов.