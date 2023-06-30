Україна

На сьогодні полтавська команда тренується без легіонерів.

З 26 червня полтавська Ворскла вийшла з відпустки та готується до старту нового сезону на своїй базі у Полтаві. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На сьогодні полтавська команда тренується без легіонерів, але з великою кількістю молоді з юнацьких команд.

Найближчим часом команда Віктора Скрипника проведе два контрольні матчі. Перший спаринг проти Полтави пройде 2 липня, а потім буде зустріч із Олександрією – 7 липня.

Раніше Ворскла дізналася потенційних суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Перший матч цієї стадії турніру пройде 27 липня, а матч-відповідь — 3 серпня.