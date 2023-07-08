Україна

Пропонуємо вашій увазі склад "гірників" на перший матч Патріка Ван Леувена.

Шахтар в рамках товариського матчу зіграє проти АЗ Алкмаар. Для Патріка Ван Леувена це буде дебютна гра на чолі "гірників".

Тренерський штаб нідерландця визначився зі стартовим складом — з перших хвилин, щокрема, зіграють Кастільо та Келсі.

Шахтар: Твардовський — Конопля, Бондар, Ракицький, Корнієнко — Кастільо, Назарина - Топалов, Глущенко, Зубков — Келсі

Матч відбудеться сьогодні, 8 липня, о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, на Football.ua доступна онлайн відеотрансляція матчу між Шахтарем та АЗ.