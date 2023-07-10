Україна

Футболіст залишиться в Ужгороді як мінімум на рік.

Минай на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нової орендної угоди з лівим захисником Шахтаря Андрієм Булезою.

Новий контракт розрахований на один сезон.

19-річний футболіст приєднався до закарпатців у другому колі минулого сезону. Його дебют в Минаї та УПЛ загалом відбувся 6 березня 2023 року у матчі проти Львова. За цей час Булеза зіграв у 14 матчах та віддав одну результативну передачу у грі проти Ворскли (2:0).

Зазначимо, що Андрій – наймолодший дебютант Минаю в УПЛ. Свій перший матч в українській еліті він зіграв у віці 19 років 1 місяця та 9 днів.

Раніше повідомлялось, що Вишневський продовжив контракт з Минаєм.