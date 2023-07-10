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Захисник дніпрян — про виступи в Іспанії та інше.

Новачок Дніпра-1 Василь Кравець поділився враженням від перших днів у команді, також згадав виступи в Іспанії.

"Враження від першого матчу? Хороші враження, хороший колектив, хороша гра. Тяжко ще вдається порозумітися з партнерами, але з часом це буде краще. Матч виграли, тож першу гру можна вже рахувати в актив.

Багато кого з команди вже знав? Так, особисто знайомий з тутешніми хлопцями, тож до колективу влитися було легко. Мене добре прийняли, за що велика подяка. Будемо працювати й разом здобувати результати.

Дебют в УПЛ у 17 років? З одного боку, це добре, з іншого – погано, що одразу кинули в бій, все так сталося. Але вважаю, що це все було поступово: тренер побачив, що я працюю, і поставив мене.

Потрапити молодим за кордон було дуже важко? Уффф, так, це було важко. Я не знав мови, а англійською іспанці, як відомо, не дуже говорять. Одна людина лише говорила англійською… Було тяжко і в плані клімату, там спека. Інша культура, все інше. Я приїхав молодим, перші три місяці був там сам – це було досить складно.

Сподобалось там грати у футбол. В Іспанії футбол, як релігія. Вважаю, що мені пощастило туди потрапити, що початок професійної кар’єри провів саме в Іспанії.

Сегунда? Фактично це та сама Ла Ліга. Так є для мене, для багатьох, хто там грає. Відмінність лише у розмірах бюджетів команд", — наводить слова Кравця офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що команда Олександра Кучера залучила до складу колишнього універсала Олександрії Дениса Мірошніченка.