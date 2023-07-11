Україна

Нападник готується до наступного сезону.

Ворскла продовжує готуватись до наступного сезону на тренувальних зборах у Польщі.

Як повідомляє офіційний сайт полтавського клуба, до команди приєднався її найкращий бомбардир Таулян Сефері.

Раніше Gazeta Sport Ekspres повідомляла, що Дніпро-1 запропонував за гравця мільйон євро.

Окрім того, проявити себе в головній команді отримали шанс чимало юних та здібних, які минулого сезону задавали тон гри юнацького складу. Один із таких, Данило Тузенко, вже встиг відзначитися двома забитими голами в контрольних поєдинках.

Зазначимо, що в минулому сезоні Сефері відзначився 13 голами у 28 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ворскла посилилася молодим голкіпером Єрмоловим.