Україна

Організація презентувала найкращих на свій погляд.

Збірна України U-21 під керівництвом Руслана Ротаня дісталась півфіналу турніру, проте цього виявилось недостатньо для тог, щоб УЄФА помістили когось з нашої збірної до символічної збірної.

В команду турніру потрапили лише представники Англії та Іспанії.

Символічна збірна: Джеймс Траффорд (Англія) — Хуан Міранда (Іспанія), Леві Колвілл﻿, Тейлор Харвуд-Белліс, Джеймс Гарнер (усі – Англія) — Родрі, Серхіо Гомес, Антоніо Бланко (усі – Іспанія)﻿, Кертіс Джонс (Англія) — Абель Руїс (Іспанія), Ентоні Гордон (Англія)

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Судаков та Бондаренко — у символічній збірній Євро-2023 за версію SofaScore/