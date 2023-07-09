U-21

У іспанця — три голи.

На чемпіонаті Європи-2023 три футболісти стали найкращими бомбардирами, забивши по три голи.

Проте Золоту бутсу отримав Серхіо Гомес: він випередив Георгія Судакова за загальною кількістю дій. У іспанця 3 голи та 2 асисти, у українця — лише 3 голи.

Однак у Гомеса та Абеля Руїса рівна кількість голів та асистів, але першому знадобилося менше ігрового часу, щоб оформити їх.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Англія U-21 — Іспанія U-21.