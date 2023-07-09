Україна

Серед найкращих одразу п'ять представників збірної Англії.

Півзахисники молодіжної збірної України Артем Бондаренко та Георгій Судаков потрапили до символічної збірної Євро-2023 за версією статистичного порталу SofaScore.

Середній бал Судакова на турнірі становив показник — 7,44, а Бондаренко — 7,25 балів.

Зазначимо, що серед найкращих представлено відразу п'ять гравців збірної Англії, яка у фіналі турніру обіграла Іспанію (1:0).

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Руслана Ротаня дісталася півфіналу Євро-2023, де поступилася Іспанії.