Україна

Фахівець — про нинішній склад донецької команди.

Фітнес-тренер Шахтаря Карло Ніколіні розповів про роботу на зборах та головні виклики майбутнього сезону.

"Ми маємо чудову команду. У нас є найкращі гравці в Україні, і ми намагаємося підготувати цей склад, привести всіх у форму. Наші молоді виконавці вже мають певний досвід, тому що вони постійно грають. Але також ми не повинні забувати, що є багато гравців у молодіжній команді, тому нам потрібно якомога швидше дати їм практику і той самий досвід, аби вони могли прогресувати й дорослішати.

Я думаю, що в команді є гарне поєднання досвідчених футболістів, таких як Степаненко, Матвієнко, Ракіцький та інші, також є дуже талановиті юні футболісти і є зовсім молоді, які вже потроху дорослішають. Як ви бачите, Бондаренко, Судаков, Сікан та інші грали за збірну U21, але вони вже мають досвід гри в національній збірній України.

Вони грають у Лізі чемпіонів останні два роки, тобто в них уже є досвід і вони ще молоді. Я вважаю, що наша команда має дуже сильний склад. Це робота Дарійо і президента. І вони можуть зробити команду ще краще, але я задоволений складом, який у нас є", — цитує фахівця офіційний сайт клубу.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до старту нового сезону під керівництвом нового головного тренера Патріка Ван Леувена. Свій наступний контрольний матч команда зіграє проти грецького АЕКу, який відбудеться 13 липня, о 19:30 за київським часом.