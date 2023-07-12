Іспанець може продовжити кар'єру в Європі.
ХОРДІ АЛЬБА, GETTY IMAGES
12 липня 2023, 12:18
Колишній захисник Барселони Хорді Альба може продовжити кар'єру в європейському клубі, попри інтерес зі сторони Інтер Маямі.
Як повідомляє AS, ексгравцем Барселони цікавляться Інтер і Бенфіка.
Минулого сезону Альба провів 30 поєдинків за Барселону, в яких забив два м'ячі та віддав шість асистів. Крім того, він заробив у Барселоні близько 24 мільйонів доларів.
Раніше повідомлялось, що Хорді Альба стане одноклубником Мессі та Кривцова в Інтер Маямі.