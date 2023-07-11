Україна

Підготовка "гірників" відбувається у Нідерландах.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до старту нового сезону під керівництвом нового головного тренера Патріка Ван Леувена. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Понеділок "гірники" розпочали з інтенсивного тренування на полі, після чого відбувся міні-турнір із чотирьох груп футболістів.

За індивідуальною програмою працювали одразу вісім гравців – Андрій Тотовицький, Андрій Борячук, Єгор Назарина, Юхим Конопля, Тарас Степаненко, Мар'ян Швед, Іван Петряк та Ярослав Ракіцький.

Свій наступний контрольний матч Шахтар зіграє проти грецького АЕКу, який відбудеться 13 липня, о 19:30 за київським часом.