Підготовка "гірників" відбувається у Нідерландах.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
11 липня 2023, 10:20
Донецький Шахтар продовжує підготовку до старту нового сезону під керівництвом нового головного тренера Патріка Ван Леувена. Про це повідомляє прес-служба "гірників".
Понеділок "гірники" розпочали з інтенсивного тренування на полі, після чого відбувся міні-турнір із чотирьох груп футболістів.
За індивідуальною програмою працювали одразу вісім гравців – Андрій Тотовицький, Андрій Борячук, Єгор Назарина, Юхим Конопля, Тарас Степаненко, Мар'ян Швед, Іван Петряк та Ярослав Ракіцький.
Свій наступний контрольний матч Шахтар зіграє проти грецького АЕКу, який відбудеться 13 липня, о 19:30 за київським часом.