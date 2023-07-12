Україна

Привітальне слово засновника клубу з нагоди ювілею Руху.

Засновник Руху Григорій Козловський привітав клуб з нагоди 20-річчя.

"Для футбольного клубу 20 років – не такий великий термін, але нам направду є що згадати та є чим похвалитись. Шлях, який ми пройшли разом, важкий та тернистий, але разом з тим унікальний. Рекорди на аматорському рівні, вихід в УПЛ, дебют наших юніорів в єврокубках, перемога в чемпіонаті України… Усе це наша історія, наш сон, який втілився в реальність.

У цей день хочу подякувати людям, які стояли біля витоків нашого клубу, а саме, батькові Мирона Маркевича, який посадив це футбольне зерно у хороший ґрунт, Мирону Богдановичу, який поливав це зерно, тодішньому голові Львівської асоціації футболу Ярославу Грисю, який знайшов потрібні слова до двох непростих водоліїв, народжених в один день, та поєднав спільною метою. Окрема подяка гравцям, які захищали кольори нашого клубу та здобували перемоги на усіх рівнях, та зокрема вболівальникам, які весь цей час були з нами, за їхню віру, за те, що розділяли з нами незабутні миті та підтримували у важкі часи.

20 років – це тільки початок. І я впевнений, що ця історія матиме хороше продовження. Таку впевненість мені дають вихованці нашого клубу, яких я кожен день бачу у нашій Академії. Дивлячись на наших талановитих діток, безмежно радію, що справа, яка у 2003 році була мрією однієї людини, тепер переросла у мрію тисяч дітей. Дякую Богу, що дає мені змогу подарувати цим хлопцям можливість реалізувати їхні футбольні мрії. Вірю у нашу молодь і знаю, що вони здатні на великі досягнення. Вірю, що у майбутньому вони будуть прославляти не лише наш клуб, а й всю нашу прекрасну країну.

Вірте і ви! Бо мрії мають здатність здійснюватись, якщо цього дуже сильно прагнути!

Вітаю велику "жовто-чорну" сім’ю з 20-річчям футбольного клубу Рух", — йдеться у повідомленні на офіційному сайті.

Раніше повідомлялось, що Рух-2 візьме участь у Другій лізі.