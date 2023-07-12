До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.
фото ФК Кривбас
12 липня 2023, 14:41
У рамках товариського матчу криворізький Кривбас зустрінеться із закарпатським Хустом.
Це буде третій матч для команди Юрія Вернидуба на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.
"Червоно-чорні" до цього обігравали кременчуцький Кремінь (3:1) та програли львівським Карпатам (0:1).
Також додамо, що нещодавно Кривбас долучив до тренерського штабу колишнього захисника Віталія Вернидуба.
За підсумками минулого сезону криворіжці стали сьомими в Прем’єр-лізі, тоді як Хуст виграв боротьбу за виживання в Першій лізі в Маріуполя.
Матч відбудеться сьогодні, 12 липня, о 18:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Раніше повідомлялось про повернення до Кривого Рогу захисника Дібанго.