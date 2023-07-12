Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу криворізький Кривбас зустрінеться із закарпатським Хустом.

Це буде третій матч для команди Юрія Вернидуба на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.

"Червоно-чорні" до цього обігравали кременчуцький Кремінь (3:1) та програли львівським Карпатам (0:1).

Також додамо, що нещодавно Кривбас долучив до тренерського штабу колишнього захисника Віталія Вернидуба.

За підсумками минулого сезону криворіжці стали сьомими в Прем’єр-лізі, тоді як Хуст виграв боротьбу за виживання в Першій лізі в Маріуполя.

Матч відбудеться сьогодні, 12 липня, о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось про повернення до Кривого Рогу захисника Дібанго.