Італія

Бразильський захисник повернеться в обойму донецького Шахтаря.

Захисник Монци Марлон має повернутися до донецького Шахтаря по завершенню сезону. Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

За інформацією джерела, керівництво клубу не продовжуватиме орендну угоду з 27-річним бразильцем.

Цього сезону Марлон провів 26 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Чинний контракт бразильця з "гірниками" розрахований до літа 2026 року.

Після 34 турів Монца набрала 46 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці Серії А.