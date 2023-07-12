Бразилия

Бразилець продовжить кар'єру на батьківщині.

Захисник Шахтаря Марлон стане гравцем Флуміненсе. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, сторони вже погодили умови контракту. Сьогодні планується офіційне представлення гравця. Трансфер відбудеться завдяки правилу ФІФА для легіонерів українських клубів. Договір між сторонами буде розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Марлон провів 26 поєдинків в Монці, у яких результативними діями не відзначався.

Чинний контракт бразильця з "гірниками" розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, Монца не продовжила орендну угоду з 27-річним бразильцем.