Україна

Український голкіпер може обрати не Серію А, а Саудівську Аравію.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін може продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії. Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією джерела, у 21-річного українця, окрім переговорів із міланським Інтером, у Лондоні, в одному з ресторанів відбулася зустріч із посередниками із Саудівської Аравії.

Проте детальнішої інформації про цю зустріч немає, тому який клуб із ліги, де виступає Кріштіану Роналду, цікавиться українцем – невідомо.

Минулого сезону Трубін провів 38 ігор, з яких 14 на нуль при 40 пропущених м'ячах.

Раніше стало відомо, скільки Трубін буде отримувати в Інтері.