Україна

Українець — про свій фізичний стан.

Новачок Дніпра-1 Максим Третьяков розповів про свої фізичні кондиції після переходу в стан "спортклубівців".

"Звичайно, завжди хочеться більшого, тому зараз крокую нагору і приєднаюся до колективу, який ставить перед собою серйозні завдання.

Дякувати Богові, зараз все добре, тренуюся у загальній групі. Довелося витратити 5-6 тижнів на лікування, тому що були проблеми з коліном", — заявив Третьяков в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 оголосив про підписання Василя Кравця.