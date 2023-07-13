Саудівські клуби продовжують переманювати зіркових футболістів.
ФАБИНЬО, GETTY IMAGES
13 липня 2023, 15:32
Аль-Іттіхад запропонує Ліверпулю 40 мільйонів фунтів за бразильського півзахисника Фабіньо. Про це пише журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
За інформацією джерела, саудівський клуб збирається вийти на керівництво мерсисайдців з конкретною пропозицією про трансфер півзахисника за 40 мільйонів фунтів (майже 47 млн євро).
Минулого сезону 29-річний Фабіньо зіграв 49 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, у яких відзначився двома результативними передачами. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року.
Раніше Аль-Іттіхад раніше оформив переходи півзахисника Нголо Канте та форварда Каріма Бензема.