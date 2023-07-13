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Саудівські клуби продовжують переманювати зіркових футболістів.

Аль-Іттіхад запропонує Ліверпулю 40 мільйонів фунтів за бразильського півзахисника Фабіньо. Про це пише журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, саудівський клуб збирається вийти на керівництво мерсисайдців з конкретною пропозицією про трансфер півзахисника за 40 мільйонів фунтів (майже 47 млн євро).

Минулого сезону 29-річний Фабіньо зіграв 49 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, у яких відзначився двома результативними передачами. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

Раніше Аль-Іттіхад раніше оформив переходи півзахисника Нголо Канте та форварда Каріма Бензема.