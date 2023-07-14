Патрік Ван Леувен отримав нових футболістів у своє розпорядження.
Георгій Судаков, фото Шахтар
14 липня 2023, 19:52
Шахтар продовжує підготовку до наступного сезону на зборах у Нідерландах.
До розташування чемпіона України прибули представники команди, які захищали кольори молодіжної збірної на чемпіонаті Європи-2023, повідомляє сторінка Шахтаря в Twitter.
У табор "гірників" прибули Анатолій Трубін, Артем Бондаренко, Георгій Судаков, Данило Сікан, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Олексій Кащук та Богдан В'юнник.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар домовився про трансфер вінгера Сан-Паулу. Бразилець вже відправився в Європу задля проходження медичного обстеження.