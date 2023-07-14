Україна

Патрік Ван Леувен отримав нових футболістів у своє розпорядження.

Шахтар продовжує підготовку до наступного сезону на зборах у Нідерландах.

До розташування чемпіона України прибули представники команди, які захищали кольори молодіжної збірної на чемпіонаті Європи-2023, повідомляє сторінка Шахтаря в Twitter.

У табор "гірників" прибули Анатолій Трубін, Артем Бондаренко, Георгій Судаков, Данило Сікан, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Олексій Кащук та Богдан В'юнник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар домовився про трансфер вінгера Сан-Паулу. Бразилець вже відправився в Європу задля проходження медичного обстеження.