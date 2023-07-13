Україна

"Гірники" повертають бразильський вектор.

Шахтар продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Globo, український клуб досяг домовленості щодо переходу вінгера Сан-Паулу Невертона.

Стверджується, що талановитий футболіст відправився в Європу для проходження медичного обстеження.

Контракт розраховано на п'ять років. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Невертон ще жодного разу не грав за дорослу команду Сан-Паулу, але у складі молодіжки в нього чотири голи в 19 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар отримає компенсацію за трансфер Соломона.