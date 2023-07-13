"Гірники" повертають бразильський вектор.
Невертон, фото Rubens Chiri/saopaulofc.net
13 липня 2023, 23:00
Шахтар продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Globo, український клуб досяг домовленості щодо переходу вінгера Сан-Паулу Невертона.
Стверджується, що талановитий футболіст відправився в Європу для проходження медичного обстеження.
Контракт розраховано на п'ять років. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Невертон ще жодного разу не грав за дорослу команду Сан-Паулу, але у складі молодіжки в нього чотири голи в 19 матчах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар отримає компенсацію за трансфер Соломона.