Україна

Голкіпер покинув Колос.

СК Дніпро-1 продовжує працювати над посиленням складу перед початком єврокубкової кампанії в наступному сезоні.

Як повідомляє офіційний сайт українського клуба, новачком команди став Євгеній Волинець, який раніше захищав ворота Колоса.

Угода підписана на три роки. Волинець буде грати під першим номером.

Статистика в УПЛ – 84 матчі (98 пропустив, 33 матчі на нуль), Перша ліга – 62 матчі (55 пропустив, 26 матчів на нуль), Кубок України – 4 матчі (3 пропустив, 1 матч на нуль), єврокубки – 4 матчі (3 пропустив, 2 матчі на нуль).

В юнацьких збірних України провів 16 матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 підтвердив трансфер Третьякова.