Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 13 липня 2023 року, 17:00.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.

У черговому контрольному матчі Дніпро-1 впевнено обіграв львівський Рух з рахунком 4:0.

Перемогу команді Олександра Кучера принесли забиті м'ячі у виконанні новачка Мірошниченка, Когута та Довбика, який оформив дубль.

Також додамо, що для львівської команди це була друга гра за один день – до цього підопічні Віталія Пономарьова обіграли Минай із рахунком 1:0.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу СК Дніпро-1 — Рух:

СК Дніпро-1 – Рух 4:0

Голи: Мірошніченко, 32, Довбик, 52, 58, Когут, 88.

СК Дніпро-1: Кінарейкін (Крапівцов, 69). Кравець (Горбунов, 46) Сарапій, Адамюк, Мірошніченко (Пасіч, 69), Бабенко (Танчик, 69), Рубчинський (Когут, 69), Гуцуляк (Гаджиєв, 69), Бланко, Третьяков (Горін, 46), Довбик (Ківінда, 69).

Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Слюбек (Бойко, 78) Лях, Руніч, Сапуга, Притула (Холод, 78), Квасниця (Касар, 74), Таллес, Климчук.

Попередження: Бланко, Кравець.