Україна

Хавбек приєднався до віцечемпіонів України.

Ексгравець Олександрії Максим Третьяков приєднався до Дніпра-1, повідомляє офіційний сайт "спортклубівців".

Контракт з гравцем укладено терміном на 3 роки. В складі команди він виступатиме під номером 10.

Свою ігрову кар’єру Максим починав у молодіжних складах ФК Дніпро (першість U-21 – 49 ігор, 5 голів, першість U-19 – 31 гра, 3 голи), після чого виступав за харківський Металіст, одеський Чорноморець, словацький ДАК-1904 з Дунайської Стреди, а останні чотири сезони за ФК Олександрію.

В минулому сезоні Третьяков відіграв 22 матчі на клубному рівні, в яких відзначився сімома забитим голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 оголосив про підписання Василя Кравця.