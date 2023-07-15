Україна

Мірча Луческу може розраховувати на ще одну групу футболістів.

Динамо продовжує підготовку до наступного сезону в рамках тренувальних зборів.

Як повідомляє офіційний сайт киян, до табору команду приєднались гравці, що виступали на молодіжному чемпіонаті Європи у складі збірної України.

"Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко та Владислав Ванат прибули до Клагенфурта разом, рейсом із Відня. Олександр Сирота приєднається до зборів сьогодні.

Практично відразу по приїзді хлопці перевдягнулись у тренувальне екіпірування, адже на них чекало легке втягуюче заняття, яке складалося з бігової роботи та стретчингу", — йдеться у заяві Динамо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравці молодіжної збірної приєднались до Шахтаря на зборах.